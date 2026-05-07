NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autodesk-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Autodesk-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 194,94 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 51,298 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.05.2026 gerechnet (243,08 USD), wäre das Investment nun 12 469,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,69 Prozent gesteigert.

Autodesk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at