Autodesk Aktie

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WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Hochrechnung 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autodesk-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.10.2023 wurden Autodesk-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 202,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Autodesk-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,336 Autodesk-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 12 079,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,84 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 20,80 Prozent.

Autodesk wurde am Markt mit 51,13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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