Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lukrative Autodesk-Anlage?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Autodesk-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 217,33 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Autodesk-Aktie investiert hat, hat nun 0,460 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 253,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116,41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,41 Prozent.
Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 53,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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