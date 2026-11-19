Vor Jahren in Autodesk eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Autodesk-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 217,33 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Autodesk-Aktie investiert hat, hat nun 0,460 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 253,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116,41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 53,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at