Autodesk Aktie

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WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Lohnender Autodesk-Einstieg? 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autodesk-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Autodesk-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Autodesk-Papier an diesem Tag bei 277,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,360 Autodesk-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 231,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,78 Prozent eingebüßt.

Autodesk war somit zuletzt am Markt 49,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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