Autodesk Aktie

Autodesk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Rentabler Autodesk-Einstieg? 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Autodesk-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Autodesk-Papier an diesem Tag bei 277,51 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,603 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 221,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 797,38 USD wert. Mit einer Performance von -20,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Autodesk jüngst 47,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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