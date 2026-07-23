Autodesk Aktie

Autodesk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Investmentbeispiel 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Autodesk-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Autodesk-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Autodesk-Papier bei 300,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,322 Autodesk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.07.2026 676,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 203,50 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 676,12 USD entspricht einer negativen Performance von 32,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 44,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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