Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Profitable Autodesk-Anlage?
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Autodesk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 301,74 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,141 Autodesk-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 8 617,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 260,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,83 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Autodesk belief sich zuletzt auf 54,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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