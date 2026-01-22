Autodesk Aktie

Autodesk-Investment im Blick 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Autodesk-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Autodesk-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 299,17 USD. Bei einem Autodesk-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,426 Autodesk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 605,14 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 21.01.2026 auf 257,44 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,95 Prozent.

Am Markt war Autodesk jüngst 53,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

