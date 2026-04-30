Autodesk Aktie

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WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Langfristige Performance 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Autodesk-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Autodesk-Papier an diesem Tag bei 274,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,646 Autodesk-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 860,05 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 29.04.2026 auf 235,87 USD belief. Mit einer Performance von -13,99 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Autodesk-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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