Autodesk Aktie

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WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Lohnende Autodesk-Anlage? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Autodesk eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Autodesk-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 284,06 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, befänden sich nun 35,204 Autodesk-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Autodesk-Papiere wären am 30.09.2026 7 357,60 USD wert, da der Schlussstand 209,00 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,42 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Autodesk belief sich zuletzt auf 42,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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