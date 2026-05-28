Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Langfristige Performance
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autodesk von vor einem Jahr bedeutet
Das Autodesk-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 299,23 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 33,419 Autodesk-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 920,33 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 27.05.2026 auf 237,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,80 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Autodesk belief sich zuletzt auf 50,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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