AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in AXT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AXT-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AXT-Anteile an diesem Tag 1,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 645,161 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (38,56 USD), wäre die Investition nun 24 877,42 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 24 877,42 USD, was einer positiven Performance von 2 387,74 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 2,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXT Inc.

mehr Nachrichten