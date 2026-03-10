AXT Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AXT-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AXT-Anteile an diesem Tag 1,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 645,161 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (38,56 USD), wäre die Investition nun 24 877,42 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 24 877,42 USD, was einer positiven Performance von 2 387,74 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 2,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
