NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in AXT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AXT-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AXT-Anteile an diesem Tag 1,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 645,161 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (38,56 USD), wäre die Investition nun 24 877,42 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 24 877,42 USD, was einer positiven Performance von 2 387,74 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 2,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at