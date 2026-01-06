NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXT-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AXT-Anteile bei 2,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 384,615 AXT-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 411,54 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 05.01.2026 auf 16,67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 541,15 Prozent angezogen.

AXT wurde am Markt mit 924,82 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at