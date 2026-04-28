NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die AXT-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AXT-Anteile betrug an diesem Tag 2,71 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3 690,037 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 70,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258 856,09 USD wert. Das entspricht einem Plus von 2 488,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 4,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at