NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,32 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 1 879,699 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 61,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116 503,76 USD wert. Mit einer Performance von +1 065,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war AXT jüngst 4,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at