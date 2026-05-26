AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Lukrative AXT-Anlage?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der AXT-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das AXT-Papier an diesem Tag 3,69 USD wert. Bei einem AXT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,100 AXT-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 3 816,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 140,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3 716,53 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 9,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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