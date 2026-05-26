AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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Lukrative AXT-Anlage? 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AXT eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der AXT-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das AXT-Papier an diesem Tag 3,69 USD wert. Bei einem AXT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,100 AXT-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 3 816,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 140,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3 716,53 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 9,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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