Vor Jahren AXT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden AXT-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,99 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 5 025,126 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 191 055,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,02 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 191 055,28 USD, was einer positiven Performance von 1 810,55 Prozent entspricht.

AXT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at