AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Profitables AXT-Investment?
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden AXT-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,99 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 5 025,126 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 191 055,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,02 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 191 055,28 USD, was einer positiven Performance von 1 810,55 Prozent entspricht.
AXT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
24.11.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge (finanzen.at)
|
23.11.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite klettert deutlich (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
23.11.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit sattem Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu AXT Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|27,76
|-12,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.