NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit AXT-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,22 USD. Bei einem AXT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,913 AXT-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 574,33 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 23.03.2026 auf 64,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 474,33 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von AXT belief sich zuletzt auf 3,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at