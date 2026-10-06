NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in AXT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AXT-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der AXT-Aktie betrug an diesem Tag 7,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das AXT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 127,226 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 025,45 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 05.10.2026 auf 86,66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 002,54 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von AXT bezifferte sich zuletzt auf 5,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at