AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Langfristige Performance
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXT-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AXT-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der AXT-Aktie betrug an diesem Tag 7,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das AXT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 127,226 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 025,45 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 05.10.2026 auf 86,66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 002,54 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von AXT bezifferte sich zuletzt auf 5,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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