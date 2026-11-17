So viel hätten Anleger mit einem frühen AXT-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AXT-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,25 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AXT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 97,561 AXT-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 752,20 USD, da sich der Wert eines AXT-Papiers am 16.11.2026 auf 38,46 USD belief. Das entspricht einem Plus von 275,22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AXT bezifferte sich zuletzt auf 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at