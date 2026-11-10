AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Performance im Blick
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.11.2016 wurden AXT-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 20,408 AXT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 42,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 875,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 775,71 Prozent angewachsen.
Am Markt war AXT jüngst 2,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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