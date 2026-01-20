NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AXT gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,248 AXT-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 403,10 USD, da sich der Wert eines AXT-Papiers am 16.01.2026 auf 22,09 USD belief. Damit wäre die Investition um 303,10 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von AXT belief sich jüngst auf 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at