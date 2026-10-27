AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Profitable AXT-Investition?
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem AXT-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,07 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 483,092 AXT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (56,27 USD), wäre das Investment nun 27 183,57 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 2 618,36 Prozent.
Der Marktwert von AXT betrug jüngst 3,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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