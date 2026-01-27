AXT Aktie
AXT-Anlage unter der Lupe
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.01.2021 wurden AXT-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des AXT-Papiers betrug an diesem Tag 10,62 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 94,162 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 17,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 676,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,61 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 967,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
