AXT Aktie

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WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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AXT-Investment im Blick 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AXT-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AXT-Aktie an diesem Tag 8,75 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 142,857 AXT-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 48,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55 085,71 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 450,86 Prozent.

AXT war somit zuletzt am Markt 3,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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