AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Lukrativer AXT-Einstieg?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,84 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 352,113 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 028,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2 202,82 Prozent.
AXT war somit zuletzt am Markt 4,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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