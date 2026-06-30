AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Frühes Investment
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30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das AXT-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4 784,689 AXT-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 71,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341 913,88 USD wert. Mit einer Performance von +3 319,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle AXT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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