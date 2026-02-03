AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Lohnende AXT-Anlage?
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AXT-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,83 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 3 533,569 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 73 992,93 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 73 992,93 USD entspricht einer Performance von +639,93 Prozent.
Der Marktwert von AXT betrug jüngst 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
