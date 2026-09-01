NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AXT-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des AXT-Papiers betrug an diesem Tag 2,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3 787,879 AXT-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 229 583,33 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 31.08.2026 auf 60,61 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 195,83 Prozent angezogen.

AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at