NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AXT-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AXT-Anteile bei 14,06 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 711,491 AXT-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.02.2026 20 227,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,43 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,28 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 1,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at