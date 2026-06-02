NASDAQ Composite Index-Wert AXT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXT von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in AXT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AXT-Anteile betrug an diesem Tag 1,57 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AXT-Aktie investiert, befänden sich nun 636,943 AXT-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AXT-Aktie auf 109,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69 777,07 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6 877,71 Prozent vermehrt.

AXT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at