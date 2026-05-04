Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Anlage im Blick
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baiducom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Baiducom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 89,96 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,116 Baiducom-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 399,29 USD, da sich der Wert einer Baiducom-Aktie am 01.05.2026 auf 125,88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,93 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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