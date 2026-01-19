Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Anlage unter der Lupe
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Baiducom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,18 USD wert. Bei einem Baiducom-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,802 Baiducom-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 166,56 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 16.01.2026 auf 149,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,66 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
