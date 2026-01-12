NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Baiducom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Baiducom-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Baiducom-Anteile bei 77,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,291 Baiducom-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 185,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,54 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,38 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at