Baidu.com Aktie

Baidu.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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Profitabler Baiducom-Einstieg? 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baiducom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Baiducom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Baiducom-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Baiducom-Anteile 86,13 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,161 Baiducom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.06.2026 121,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104,22 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,00 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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