WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

Lohnende Baiducom-Anlage? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baiducom von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Baiducom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 89,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investierten, hätten nun 11,196 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (145,93 USD), wäre die Investition nun 1 633,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,38 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

