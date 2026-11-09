Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Langfristige Performance
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 10 Jahren gekostet
Am 09.11.2016 wurde die Baiducom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 168,66 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,929 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 485,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 81,87 USD belief. Mit einer Performance von -51,46 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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