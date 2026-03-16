Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Lukrativer Baiducom-Einstieg?
|
16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Baiducom-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 138,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Baiducom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,724 Baiducom-Anteilen. Die gehaltenen Baiducom-Aktien wären am 13.03.2026 89,80 USD wert, da der Schlussstand 124,07 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,20 Prozent eingebüßt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!