Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Baidu.com Aktie

Baidu.com für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Baiducom-Einstieg? 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Baiducom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Baiducom-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 138,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Baiducom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,724 Baiducom-Anteilen. Die gehaltenen Baiducom-Aktien wären am 13.03.2026 89,80 USD wert, da der Schlussstand 124,07 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,20 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Baidu.com Inc.

mehr Nachrichten