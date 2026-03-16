NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Baiducom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Baiducom-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 138,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Baiducom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,724 Baiducom-Anteilen. Die gehaltenen Baiducom-Aktien wären am 13.03.2026 89,80 USD wert, da der Schlussstand 124,07 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,20 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at