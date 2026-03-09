Baidu.com Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Baiducom-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,80 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Baiducom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,485 Baiducom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 119,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 558,02 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 25,58 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
