Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Investition im Blick
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11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Baiducom-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Baiducom-Anteile bei 124,17 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 80,535 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.05.2026 11 359,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,59 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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