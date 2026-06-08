Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Langfristige Anlage
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Baiducom-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 133,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,750 Baiducom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 91,20 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 05.06.2026 auf 121,66 USD belief. Mit einer Performance von -8,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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