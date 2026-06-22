NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 22.06.2016 wurde das Baiducom-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 162,22 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 61,645 Baiducom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Baiducom-Anteile wären am 18.06.2026 6 889,41 USD wert, da der Schlussstand 111,76 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,11 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at