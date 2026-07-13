Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Investition im Blick
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.07.2021 wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 184,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,174 Baiducom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 367,08 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 10.07.2026 auf 117,53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36,33 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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