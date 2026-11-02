NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Baiducom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Baiducom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 162,27 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,616 Baiducom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 76,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,08 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 52,92 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at