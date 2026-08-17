NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 10 Jahren eingebracht

Am 17.08.2016 wurde die Baiducom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Baiducom-Anteile bei 172,73 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,789 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 103,67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 600,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,98 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at