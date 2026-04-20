Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Lukrative Baiducom-Anlage?
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren bedeutet
Die Baiducom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 207,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,079 Baiducom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Baiducom-Aktie auf 126,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 064,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,36 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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