Baidu.com Aktie

WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

Hochrechnung 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Baiducom-Einstiegs gewesen.

Am 01.12.2020 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 140,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,130 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 116,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 833,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,66 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Baidu.com Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Baidu.com Inc.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Baidu.com Inc. 101,60 0,40% Baidu.com Inc.

