NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren eingebracht

Am 01.12.2020 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 140,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,130 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 116,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 833,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,66 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at