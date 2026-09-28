Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Investition
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Baiducom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Baiducom-Anteile bei 132,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,550 Baiducom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Papiere wären am 25.09.2026 659,34 USD wert, da der Schlussstand 87,33 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 34,07 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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