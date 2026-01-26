Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Anlage
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Baiducom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 248,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baiducom-Aktie investiert, befänden sich nun 40,274 Baiducom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 161,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 501,81 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,98 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!