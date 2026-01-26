NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Baiducom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 248,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baiducom-Aktie investiert, befänden sich nun 40,274 Baiducom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 161,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 501,81 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,98 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at