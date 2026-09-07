Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Investmentbeispiel
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 07.09.2021 wurde die Baiducom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Baiducom-Aktie bei 166,68 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investierten, hätten nun 6,000 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 596,77 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 04.09.2026 auf 99,47 USD belief. Mit einer Performance von -40,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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