NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baiducom-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.09.2021 wurde die Baiducom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Baiducom-Aktie bei 166,68 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investierten, hätten nun 6,000 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 596,77 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Papiers am 04.09.2026 auf 99,47 USD belief. Mit einer Performance von -40,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at